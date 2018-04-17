Жозе Моуринью не против ухода Поля Погба из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из команды. В этом заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

По некоторым данным, причиной такого решения стало ухудшение отношений между футболистом и специалистом. Поэтому тренер и заявил о намерении продать французского игрока. Как сообщается, в услугах Погба заинтересованы «МанСити» и «ПСЖ».

В «МЮ» 25-летний полузащитник выступал с 2011 по 2012 годы, а в 2016-м вернулся в команду из «Ювентуса». В текущем сезоне АПЛ Поль провел 22 игры и забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail