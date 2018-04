Гол Мохамеда Салаха признан болельщиками лучшим в четвертьфиналах Лиги чемпионов

Проведено голосование болельщиков за лучший гол по итогам четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. УЕФА опубликовал итоги.

Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном матче против «Манчестер Сити» (2:1) был признан лучшим. За него проголосовали более 39% болельщиков.

Вторым стал мяч Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в первом четвертьфинальном матче (3:0), ему отдали предпочтение 30% фанатов.

