УЕФА не накажет ЦСКА по итогам ответного матча Лиги Европы против «Арсенала»

Автор: Дмитрий Темников 0

УЕФА не будет наказывать ЦСКА за инцидент во время второй игры четвертьфинала Лиги Европы между «армейцами» и лондонским «Арсеналом». Об этом сообщается в пресс-службе организации. 

«31 мая будет проведено дисциплинарное разбирательство в отношении ЦСКА по поводу использования (болельщиками) пиротехники, бросания посторонних предметов и блокировки лестниц (на стадионе). Официальные лица матча не сообщали о случаях расистского поведения фанатов ЦСКА, также УЕФА не получал никаких доказательств, которые были бы связаны с этими утверждениями. Таким образом, на данном этапе ЦСКА не было предъявлено никаких обвинений по этому поводу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

По сообщениям британских СМИ, во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы болельщики ЦСКА скандировали расистские кричалки. Оскорбления звучали в адрес темнокожих футболистов «Арсенала» Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: РИА «Новости»

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