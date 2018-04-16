Болельщики «Аякса», преградив путь клубному автобусу, потребовали отставки Эдвина ван дер Сара

Автор: Юлия Древова 0

Аякс

Разгневанные болельщики «Аякса» остановили клубный автобус, который возвращался из Эйндховена после матча с ПСВ (0:3). Фанаты требовали отставки генерального директора Эдвина ван дер Сара, занимающего этот пост с 2016 года.

Когда автобус с игроками «Аякса» прибыл в Амстердам возле «Йохан Кройф Арены» его ждала группа из 150 человек, которые перекрыли дорогу и, стуча по стенкам, вызывали представителей клуба на разговор. По их мнению, ответственность за неудачи команды в нынешнем сезоне должна лечь на экс-голкипера ван дер Сара, появившегося перед ними вместе с главным тренером Эриком тен Хагом. После короткой беседы болельщики позволили команде продолжить путь на парковку стадиона.

Напомним, что «Аякс» утратил шансы на чемпионство и не сумел пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, расположившись на второй строчке в турнирной таблице Эредивизи с 70 набранными очками.

Фото: Global Look Press
Источник: NOS.nl

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