Болельщики «Аякса», преградив путь клубному автобусу, потребовали отставки Эдвина ван дер Сара

Разгневанные болельщики «Аякса» остановили клубный автобус, который возвращался из Эйндховена после матча с ПСВ (0:3). Фанаты требовали отставки генерального директора Эдвина ван дер Сара, занимающего этот пост с 2016 года.

Когда автобус с игроками «Аякса» прибыл в Амстердам возле «Йохан Кройф Арены» его ждала группа из 150 человек, которые перекрыли дорогу и, стуча по стенкам, вызывали представителей клуба на разговор. По их мнению, ответственность за неудачи команды в нынешнем сезоне должна лечь на экс-голкипера ван дер Сара, появившегося перед ними вместе с главным тренером Эриком тен Хагом. После короткой беседы болельщики позволили команде продолжить путь на парковку стадиона.

Напомним, что «Аякс» утратил шансы на чемпионство и не сумел пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, расположившись на второй строчке в турнирной таблице Эредивизи с 70 набранными очками.

Supporters staan om Edwin van de Sar heen. Ze vragen om uitleg, willen veranderingen zien. ‘Ajax is Ajax niet meer wordt er geroepen’ #psvaja pic.twitter.com/xqbpRsVUfF — Jarno Grob (@Jarno_AT5) April 15, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: NOS.nl