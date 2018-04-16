Фанат «Луч-Энергии» запустил петухом в главного тренера команды Александра Григоряна

Во время матча 33-го тура ФНЛ между «Факелом» и «Лучом-Энергией» (3:1) в сторону скамейки запасных гостей полетел брошенный болельщиком живой петух. Таким образом, фанат дальневосточной команды пытался спровоцировать главного тренера клуба Александра Григоряна, в чей адрес с трибун нередко слышится слово «петух».

«Сначала я думал, что все это недоразумение. Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны, так сказать, перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Кто-то это преднамеренно делает? Возможно.

Мне говорят, что я лицо клуба и не имею права реагировать. Ну а кто, если не я? Я палец показать не могу, они на весь стадион орут, что я, … [блин], петух. А что, непонятно никому, что значит петух? Ситуация очень критичная и безобразная», — отметил Григорян.

Напомним, Григорян возглавил «Луч-Энергию» в декабре прошлого года. В настоящее время команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, набрав 35 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24