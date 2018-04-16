«Монако» вернет болельщикам потраченные на матч с «ПСЖ» деньги

Автор: Юлия Древова 0

Монако

Руководство «Монако» решило возместить болельщикам стоимость билета и прочие расходы на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции. Выездная встреча с «ПСЖ» закончилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

Дополнительные детали о возвращении средств болельщиков будут сообщены на неделе.

Напомним, что эта победа позволила столичному клубу оформить чемпионство в Лиге 1, набрав 87 очков. В свою очередь, «Монако» расположился на второй строчке турнирной таблице с 70 баллами, опередив «Лион» (66) и «Марсель» (66).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Монако»

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