Премьер-лига, 26-й тур. «Ростов» победил в матче открытия нового стадиона

В рамках 26-го тура РФПЛ «Ростов» у себя дома принимал хабаровский СКА. Это был первый матч южан на «Ростов-Арене».

Премьер-лига. 26-й тур

РОСТОВ — СКА-ХАБАРОВСК – 2:0 (1:0)

Ростов-на-Дону. 15 апреля.

Стадион: «Ростов-Арена».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Гацкан, Клачев, Ионов (Зуев, 87), Юсупов, Скопинцев (Байрамян, 74), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко (Никифоров, 46), Димидко, Пуцко, Наваловский, Самсонов, Карасев, Федотов (Баляйкин, 76), Канунников, Секульски (Казанков, 65).

Голы: 1:0 — Сигурдарсон (40), 2:0 — Байрамян (89).

Предупреждения: Казанков (70), Калачев (85), Эдиев (88).

9 (5) удары(в створ) 2 (1)

13 фолы 5

8 угловые 4

2 офсайды 3

53 % владения мячом 47

Свое преимущество по ходу игры ростовчане воплотили в забитый гол только в конце первого тайма: Сигурдарсон сумел замкнуть навес Калачева и на линии вратарской отправил мяч в ворота Довбни. Свой второй гол желто-синие забили уже на исходе матча: все тот же Калачев нанес удар в штангу, откуда мяч и отскочил на Байрамяна, и тот отправил снаряд в пустые ворота. Этот гол стал для Хорена первым за «Ростов». Таким образом, команда Валерия Карпина набрала 30 очков и на два балла опережает «Амкар» (находящийся в зоне стыковых матчей — на 13-м месте). СКА же потерпел 12-е поражение в последних 14 встречах и с 13 баллами в активе расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»