Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым футболистом, сыгравшим 100 матчей в серии А

Матч 32-го тура серии А «Милан» «Наполи» (0:0) стал сотым для вратаря хозяев Джанлуиджи Доннаруммы. Возраст голкипера — 19 лет, 1 месяц и 19 дней.

Доннарумма стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Италии, сыгравшим 100 матчей в высшем дивизионе.

Голкипер превзошел достижения Джанни Риверы, Сильвио Пиолы, Роберто Манчини, Паоло Мальдини и Франческо Тотти. Джанлуиджи Буффон достиг этой отметки только в 21 год и 100 дней.

Доннарумма – основной вратарь «Милана» с 25 октября 2015 года. Тогда ему было 16 лет и 8 месяцев.

В текущем сезоне на счету кипера 32 матча в Серии А, 36 пропущенных мячей и 12 игр на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»