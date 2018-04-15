Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым футболистом, сыгравшим 100 матчей в серии А

Автор: Владимир Шевелев 0

Gianluigi Donnarumma

Матч 32-го тура серии А «Милан» «Наполи» (0:0) стал сотым для вратаря хозяев Джанлуиджи Доннаруммы. Возраст голкипера — 19 лет, 1 месяц и 19 дней.

Доннарумма стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Италии, сыгравшим 100 матчей в высшем дивизионе.

Голкипер превзошел достижения Джанни Риверы, Сильвио Пиолы, Роберто Манчини, Паоло Мальдини и Франческо Тотти. Джанлуиджи Буффон достиг этой отметки только в 21 год и 100 дней.

Доннарумма – основной вратарь «Милана» с 25 октября 2015 года. Тогда ему было 16 лет и 8 месяцев.

В текущем сезоне на счету кипера 32 матча в Серии А, 36 пропущенных мячей и 12 игр на «ноль».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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