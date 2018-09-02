Премьер-лига. 6-й тур. «Ахмат» побеждает у «Уфы» благодаря дублю Митришева

В заключительной игре 6-го тура «Ахмат» на своем поле принимал «Уфу». Грозненцы одержали минимальную победу.

Премьер-лига. 6-й тур

АХМАТ — УФА — 2:1 (0:0)

Грозный. 2 сентября.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Константин Шаламберидзе (Москва).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин, 74), Балай (Садаев, 80).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев, 72), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев (Ванек, 61), Пауревич (Бизяк, 66), Карп, Сысуев, Игбун.

Голы: 1:0 – Митришев (57), 2:0 – Митришев (59), 2:1 — Карп (82).

Предупреждения: Тумасян (4), Анхель (23), Швец (43), Неделчяру (75), Сухов (88), Бериша (90).

10 (7) удары (в створ) 4 (3)

17 фолы 14

7 угловые 2

1 офсайды 2

59 % владения мячом 41

На протяжении первого тайма команды не создали ни одного момента, а игроки «Уфы» совсем не выделялись активными действиями. Но уже во второй 45-минутке посыпались голы: в течение двух минут Митришев оформил дубль и создал преимущество для хозяев. Уфимцы сократили разрыв в счете только под конец матча, когда Карп завершил розыгрыш углового точным ударом по воротам Гудиева. Команда Сергея Томарова забила впервые за три тура, но так и не смогла набрать очки, продлив серию без побед до 4-х встреч. «Ахмат» же впервые в этом сезоне забил больше одного мяча за игру.

Фото: пресс-служба «Ахмата»

Источник: Еженедельник «Футбол»