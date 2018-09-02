Премьер-лига. 6-й тур. «Ахмат» побеждает у «Уфы» благодаря дублю Митришева

В заключительной игре 6-го тура «Ахмат» на своем поле принимал «Уфу». Грозненцы одержали минимальную победу.
Премьер-лига. 6-й тур
АХМАТ — УФА — 2:1 (0:0)
Грозный. 2 сентября.
Стадион: «Ахмат-Арена».
Судья: Константин Шаламберидзе (Москва).
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин, 74), Балай (Садаев, 80).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев, 72), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев (Ванек, 61), Пауревич (Бизяк, 66), Карп, Сысуев, Игбун.
Голы: 1:0 – Митришев (57), 2:0 – Митришев (59), 2:1 — Карп (82).
Предупреждения: Тумасян (4), Анхель (23), Швец (43), Неделчяру (75), Сухов (88), Бериша (90).
10 (7) удары (в створ) 4 (3)
17 фолы 14
7 угловые 2
1 офсайды 2
59 % владения мячом 41
На протяжении первого тайма команды не создали ни одного момента, а игроки «Уфы» совсем не выделялись активными действиями. Но уже во второй 45-минутке посыпались голы: в течение двух минут Митришев оформил дубль и создал преимущество для хозяев. Уфимцы сократили разрыв в счете только под конец матча, когда Карп завершил розыгрыш углового точным ударом по воротам Гудиева. Команда Сергея Томарова забила впервые за три тура, но так и не смогла набрать очки, продлив серию без побед до 4-х встреч. «Ахмат» же впервые в этом сезоне забил больше одного мяча за игру.
Фото: пресс-служба «Ахмата»
Источник: Еженедельник «Футбол»