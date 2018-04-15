Алексей Сорокин: «Зима задержала спячку у газонов, но никаких тревог у нас нет»

Алексей Сорокин — генеральный директор оргкомитета «Россия 2018». Он рассказал о состоянии газона на стадионах «Нижний Новгород» и «Самара-Арена».

«Газон стадиона в Нижнем Новгороде? Об этом лучше спросить у владельца стадиона. Газон недавно проснулся. Через полторы недели он будет другого вида. Так всегда выглядят газоны, которые вылезли из зимней спячки. Это не дефект, абсолютно нормальное состояние. Особая зима у нас была, многоснежная, затяжная. Поэтому задержалась спячка у газонов. Никаких тревог у нас нет.

Что касается стадиона в Самаре, то идет укладка поля, которая завтра утром закончится. Кресла установлены, ждем заключения о введении в эксплуатацию. Рассчитываем провести тестовый матч 28 апреля», – сказал Сорокин.

Чемпионат мира 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»