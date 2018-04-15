Президент «Урала» о протесте «Спартака»: «Вы что думаете, мы тут пальцами деланы?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с протестом «Спартака». Красно-белые подали его после матча 26-го тура РФПЛ (2:1) из-за участия в игре полузащитника Андрея Егорычева.

– А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?

— Выходит, праздник открытия стадиона удался?

– Конечно! Самое главное – результат, победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение. Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.

— Победить чемпиона – особенный символизм?

– «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее, – сказал Иванов.

В текущем сезоне «Урал» занимает девятое место в РФПЛ, набрав 33 очка после 26 игр. Красно-белые – на втором месте с 50 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»