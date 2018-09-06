Филипп Лам: «Для Бундеслиги важно, чтобы была конкуренция»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам считает, что доминирование мюнхенского клуба негативно влияет на немецкую Бундеслигу. Лам выступал за «Баварию» с 2001 по 2017 год.

«Для Бундеслиги важно, чтобы была конкуренция. Буду рад, если «Бавария» станет чемпионом, но было бы лучше, если бы другие команды бросили ей вызов. В Испании чемпионом может стать «Барселона», «Реал» или «Атлетико». У нас чемпионская гонка заканчивается уже в апреле», — сказал Лам.

«Бавария» становилась чемпионом Бундеслиги в шести предыдущих сезонах. Последним клубом, который сумел опередить мюнхенскую команду в немецком первенстве, была дортмундская «Боруссия», завоевавшая два титула под руководством Юргена Клоппа (2011, 2012).

Фото: Global Look Press

Источник: Goal