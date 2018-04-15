Федор Смолов обвинил арбитра в предвзятой желтой карточке, которая сыграет на руку ЦСКА

Форвард «Краснодара» Федор Смолов раскритиковал работу главного судьи матча его команды с тульским «Арсеналом» (3:0) Артема Чистякова. Нападающий получил желтую карточку за симуляцию, которая стала для него четвертой в нынешнем сезоне, и пропустит встречу с ЦСКА в 27-туре.

«Дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Я не знаю. Если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом. Я ему показываю, что у меня там дырка на бутсах, а он мне говорит, что не видел и я, кажется, симулировал. В трех метрах стоит, я на повторе видел.

Можно отменить только красную карточку? Ну, отлично, все понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.

Судья показал карточку умышленно? Ну, а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь», — рассказал Смолов.

Фото: Global Look Press

Источник: Rusfootball.info

