Марк-Андре тер Штеген первым в Ла Лиге провел 39 игр подряд без поражений

Автор: Юлия Древова 0

Марк-Андре тер Штеген

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вписал свое имя в историю Примеры. 25-летний немецкий голкипер на данный момент является единственным футболистом чемпионата Испании, который не знает поражений 39 матчей кряду. 

В субботу, 14 апреля, сине-гранатовые одержали победу над «Валенсией» (2:1), чем довели свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 39 матчей. Примечательно, что во всех встречах ворота защищал тер Штеген.

Голкипер в 32 матчах нынешнего сезона пропустил 17 мячей (0,53 гола за игру).

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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