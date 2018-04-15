Марк-Андре тер Штеген первым в Ла Лиге провел 39 игр подряд без поражений

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вписал свое имя в историю Примеры. 25-летний немецкий голкипер на данный момент является единственным футболистом чемпионата Испании, который не знает поражений 39 матчей кряду.

В субботу, 14 апреля, сине-гранатовые одержали победу над «Валенсией» (2:1), чем довели свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 39 матчей. Примечательно, что во всех встречах ворота защищал тер Штеген.

Голкипер в 32 матчах нынешнего сезона пропустил 17 мячей (0,53 гола за игру).

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo