ФИФА изменит регламент клубного ЧМ

Автор: Юлия Древова 0

FIFA

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с предложением подвергнуть реформе клубный чемпионат мира после 2021 года. Турнир будет состоять из 31 встречи и проводиться раз в четыре года.

Участниками турнира станут все победители Лиги чемпионов и Лиги Европы за четыре года. Помимо европейских клубов, будут приглашены четыре или пять южноамериканских команд, по две от Азии, Африки и КОНКАКАФ и одна из Океании. В том случае, если какой-то клуб добьется победы во внутриконтинентальном турнире более одного раза, то путевку на клубный чемпионат мира получит следующая за ним в рейтинговой таблице команда.

ФИФА планирует выручить с этого турнира от 650 млн долларов до 1 млрд долларов.

Напомним, действующим чемпионом клубного ЧМ является мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: Reuters

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Официально: ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018

Infantino

Джанни Инфантино: «В России безопасно, а во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее»

Rostov-Arena

ФИФА: «Все места на «Ростов-Арене» находятся в непосредственной близости от поля. Отличный стадион»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 