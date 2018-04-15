ФИФА изменит регламент клубного ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с предложением подвергнуть реформе клубный чемпионат мира после 2021 года. Турнир будет состоять из 31 встречи и проводиться раз в четыре года.

Участниками турнира станут все победители Лиги чемпионов и Лиги Европы за четыре года. Помимо европейских клубов, будут приглашены четыре или пять южноамериканских команд, по две от Азии, Африки и КОНКАКАФ и одна из Океании. В том случае, если какой-то клуб добьется победы во внутриконтинентальном турнире более одного раза, то путевку на клубный чемпионат мира получит следующая за ним в рейтинговой таблице команда.

ФИФА планирует выручить с этого турнира от 650 млн долларов до 1 млрд долларов.

Напомним, действующим чемпионом клубного ЧМ является мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters