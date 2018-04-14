Премьер-лига, 26-й тур. «Краснодар» разгромил «Арсенал»

В рамках 26-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле принимал «Арсенал». «Быки» добились уверенной победы.

КРАСНОДАР — АРСЕНАЛ – 3:0 (2:0)

Краснодар. 14 апреля.

Стадион: «Крснодар». 21 048 зрителей.

Судья: Артем Чистяков (Азов).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо (Шишкин, 61), Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Хагуш, Новосельцев, Сунзу (Денисов, 43), Альварес, Берхамов (Чаушич, 56), Горбатенко, Ткачев, Кангва, Дзюба.

Голы: 1:0 – Классон (4), Петров (23), 3:0 — Лаборде (86).

Предупреждения: Берхамов (8), Смолов (34), Хагуш (57), Жоазиньо (59), Петров (81), Гранквист (90).

10 (7) удары (в створ) 6 (4)

17 фолы 10

5 угловые 3

5 офсайды 2

47 % владения мячом 53

Южане открыли счет уже на 4-й минуте: Классон удачно замкнул навес Рамиреса ударом «ножницами». А уже к середине первого тайма Петров удвоил преимущество своей команды — мяч после его удара угодил в игрока «Арсенала» и от него влетел в ворота Левашова. Еще в первом тайме Смолов получил предупреждение, которое лишило его возможности сыграть в следующем туре против ЦСКА из-за перебора желтых карточек. Во втором тайме краснодарцы продолжили активное давление соперника, но забить третий гол им удалось лишь в концовке встречи: на 86-й минуте Лаборде нанес точный удар после сольного прохода в штрафную сопернка. Таким образом, южане набрали 47 очков и продолжают идти на 3-м месте в чемпионате России, позволяющему им рассчитывать на место в квалификации Лиги чемпионов. Туляки же впервые с 8 декабря прошлого года не успели забить в ворота соперника ни одного гола.

Фото: официальная группа ПФК «Арсенал» Тула ВКонтакте

Источник: еженедельник «Футбол»