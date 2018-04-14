Роберто Манчини: «Заболотному надо много работать. Возможно, годы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Анжи» (1:0). Команды встречались в матче 26-го тура чемпионата России.

«Почему выиграли только в один мяч? Наша старая проблема – никак не можем забить. Первый тайм с этой точки зрения был вообще провальный. Только во второй половине игры мы стали больше бить по воротам. Поэтому выиграли с минимальным перевесом.

Что касается Заболотного, то я заменил его не из-за того, что он не забил, а из-за небольшой травмы, он испытывал боль. Голевая засуха? Ему надо много работать. Возможно, годы. Для него это новый опыт – игра в РФПЛ.

С «Тосно» он играл здесь только первый сезон. Ему сложно привыкнуть и нужно много времени, чтобы улучшить результаты. По поводу травмы Лунева точно сказать не могу, но надеюсь, что это небольшое растяжение квадрицепса», – объяснил Манчини.

После 24 игр сини-бело-голубые набрали 42 очка в РФПЛ и занимают пятое место.

Фото: Global Look Press

Источник: телеканал «Наш футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»