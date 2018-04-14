Могила Федора Черенкова не ухожена и находится в запущенном состоянии

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил о запущенном состоянии могилы Федора Черенкова. Об этом Ловчеву сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«На неделе мне позвонил Юрий Семин. Он был в тот момент на кладбище. Палыч приехал проведать могилу своего друга Валерия Маслова, легенды «Динамо». Для тех, кто не знает, напомню, что он играл не только в футбол, но был капитаном сборной СССР по хоккею с мячом, становился чемпионом мира. И вот Палыч мне звонит и говорит, что могила запущена. Я подумал, что он про могилу Валерия Маслова. А Палыч отвечает: «С Валерой я решу, за могилой присмотрят. Рядом могила Федора Черенкова. Какие-то шарфы там висят, но сама могила не ухожена, в запущенном состоянии».

Тут я должен сказать, что не надо в этом обвинять клуб. Это результат сложных отношений дочери от первого брака и последней жены Федора. Они все никак не поделят память о Федоре и его могилу. Поэтому хотел бы обратиться к спартаковским болельщикам: по мере возможностей взять шефство над могилой великого футболиста», — заявил Ловчев.

Напомним, Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. В «Спартаке» Федор Федорович становился 3-кратным чемпионом СССР, чемпионом России, обладателем Кубка России, а также выигрывал бронзовую медаль ОИ-1980 в Москве со сборной Советского Союза.

Фото: Moscow-tombs.ru

Источник: Советский спорт