Юрий Семин: «Когда выигрываешь, все правильные: и тренер, и игроки, и операторы»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 16 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2. Москва. «РЖД Арена». 5 ноября 2017 г.

Главный тренер «Локомтива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды в 26-м туре РФПЛ против «Динамо». Красно-зеленые разгромили соперника в московском дерби — 4:0. 

«Был очень хороший матч с обеих сторон. Игра мощная, боевая. Думаю, такие встречи должны болельщикам нравиться. Наверное, нам немножко больше повезло, потому что мы реализовали стандарты. Но игроки проявили большую самоотдачу, очень качественно играли. Двигаемся дальше. Когда выиграешь, все правильно: и тактика правильная, и тренер правильно отработал, и игроки, и операторы. А как проиграешь, один тренер виноват. Поэтому сегодня все сложилось хорошо», — заявил 70-летний специалист.

Напомним, у  «железнодорожников» дублем отметился Антон Миранчук, а по голу забили Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов. После 25 проведенных матчей «Локомотив» набрал 55 очков и опережает ближайших преследователей из «Спартака» на 5 баллов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ 

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