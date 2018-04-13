Садио Мане признан игроком недели в Лиге чемпионов

Автор: Владимир Шевелев 0

Sadio Mane

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане получил почетную награду. Сенегальский хавбек признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

На официальном сайте УЕФА сенегальский хавбек набрал 51% голосов, опередив Эдина Джеко из «Ромы» (31%) и Марио Манджукича из «Ювентуса» (16%).

В ответном матче 1/4 финала ЛЧ Мане помог своей команды обыграть на выезде «Манчестер Сити» (2:1) и выйти в полуфинал.

В текущем сезоне Садио Мане провел 25 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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