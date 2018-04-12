Четыре игрока «Ромы» вошли в команду недели в Лиге чемпионов

Автор: Владимир Шевелев 0

AS ROMA

В Лиге чемпионов завершились ответные матчи 1/4 финала. Стал известен состав символической сборной недели. 

Команда недели в ЛЧ: Давид Сория («Севилья»), Александар Коларов, Костас Манолас (оба – «Рома»), Матс Хуммельс, Хави Мартинес (оба – «Бавария»), Клеман Лангле («Севилья»), Даниэле де Росси («Рома»), Блез Матюиди, Марио Манджукич (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Жеребьевка полуфиналистов состоится в пятницу, 13 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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