Четыре игрока «Ромы» вошли в команду недели в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов завершились ответные матчи 1/4 финала. Стал известен состав символической сборной недели.

Команда недели в ЛЧ: Давид Сория («Севилья»), Александар Коларов, Костас Манолас (оба – «Рома»), Матс Хуммельс, Хави Мартинес (оба – «Бавария»), Клеман Лангле («Севилья»), Даниэле де Росси («Рома»), Блез Матюиди, Марио Манджукич (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Жеребьевка полуфиналистов состоится в пятницу, 13 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»