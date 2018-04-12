«Бавария» продлит контракты с Франком Рибери и Арьеном Роббеном

Полузащитники «Баварии» Франк Рибери и Арьен Роббен останутся в немецком клубе на следующий сезон. Ветеранам будут предложены новые соглашения.

Как сообщает источник, соглашения с обоими игроками будут продлены до конца следующего сезона. В ближайшие две недели об этом будет объявлено официально.

Ранее председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что клуб уже согласовал с Рибери и Роббеном новые контракты и подпишет их в подходящее время. Срок обоих соглашений истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне Франк Рибери провел за мюнхенцев 19 игр в Бундеслиге, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. На счету Роббена – 5 голов и 7 ассистов в двадцати проведенных матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»