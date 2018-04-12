Выкатное поле на стадионе «Зенита» протестируют уже в апреле

Выкатное поле на стадионе в Санкт-Петербурге протестируют в конце апреля. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Албин в четверг сопровождал заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича и главу министерства транспорта РФ Максима Соколова, которые посетили объекты, задействованные при проведении ЧМ-2018.

«Непосредственно на «Санкт-Петербург Арене» вице-премьеру Аркадию Дворковичу показали, помимо чаши с трибунами и полем, единый центр управления стадионом, освобожденную для перемещения футбольного поля внешнюю площадку, перенесенный для этой цели медиацентр. Эксплуатирующие службы готовятся к тому, чтобы между матчами, намеченными на 18 апреля и 29 апреля, выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно.

Также Дворкович и Соколов посетили площадку новой станции метро «Новокрестовская», строящейся к чемпионату мира по футболу неподалеку от стадиона, и строящийся пешеходный мост, который должен вывести пассажиропоток от «Новокрестовской» к входным группам стадиона «Санкт-Петербург» на востоке.

Согласно сообщению городской администрации, здесь строительно-монтажные работы будут закончены к 29 апреля, после чего начнется тестирование моста, а первый пропуск людей состоится 13 мая на матче «Зенит» – «СКА-Хабаровск». В целом подготовкой Петербурга к чемпионату мира участники рабочего визита остались удовлетворены», — говорится в заявлении аппарата Албина.

Фото: Global Look Press

Источник: «РИА Недвижимость»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»