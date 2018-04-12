Массимилано Аллегри: «Я лишь ответил Рамосу, что нарушение спорное. Пенальти был и на Куадрадо»

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал причину вылета своей команды из Лиги чемпионов от «Реала». Также итальянец объяснил, из-за чего вступил в перепалку с защитником «сливочных» Серхио Рамосом, который из-за дисквалификации участия во вчерашнем матче не принимал.

«Мы проиграли, потому что нет видеоповторов. Реакцию Буффона можно понять, он человек. Конфликт с Серхио Рамосом? Он сказал мне, что пенальти очевиден, а я лишь ответил, что нарушение спорное. Был пенальти и на Куадрадо», — подытожил 50-летний специалист.

11-метровый удар в ворота Буффона был назначен в компенсированное ко второму тайму время, когда туринцы вели со счетом 3:0 (в первом матче четвертьфинала «бьянконери» проиграли с таким же счетом). 40-летний голкипер стал выяснять отношения с арбитром на повышенных тонах, за что и был удален с поля.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports 

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