Московский таксист вымогал у болельщиков «Арсенала» 10 тысяч рублей

Курьезный случай произошел в Москве. Местный таксист вымогал деньги у болельщиков лондонского «Арсенала».

Журналистка BВС Сара Рэйнсфорд сообщила, что два ее друга были довезены таксистом от Лубянки до Пятницкой улицы. После прибытия к пункту назначения водитель потребовал у них 10 тысяч рублей. Когда болельщики английского клуба отказались заплатить такую сумму, таксист заблокировал двери машины и отказал им в требовании сфотографировать его лицензию.

Напомним, сегодня «Арсенал» сыграет против ЦСКА в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Начало встречи на «ВЭБ-Арене» запланировано на 22:05 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер-аккаунт журналистки ВВС Сары Рэйнсфорд