Форварды «Атлетико Мадрид» и «Ниццы» Фернандо Торрес и Марио Балотелли рассматривают варианты с переездом в США

Автор: Юлия Древова 0

Фернандо Торрес

Североамериканская лига близка к тому, чтобы летом заполучить двух известных в европейских чемпионатах бомбардиров. Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес и нападающий «Ниццы» Марио Балотелли могут продолжить карьеру в МЛС.

«У нас еще нет определенности относительно нового клуба Торреса, но те идеи, которые мы рассматриваем в этой связи, касаются США и Китая», — отметил Антонио Санс, представляющий интересы Торреса.

Ранее 34-летний испанец заявил, что это будет его последний сезон в составе «матрасников», поскольку ему не хватает игрового времени.

Агент Балотелли Мино Райола недавно получал предложение из «Ди-Си Юнайтед», который заинтересован в переходе 27-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca, Sports Illustrated

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