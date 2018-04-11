Форварды «Атлетико Мадрид» и «Ниццы» Фернандо Торрес и Марио Балотелли рассматривают варианты с переездом в США

Североамериканская лига близка к тому, чтобы летом заполучить двух известных в европейских чемпионатах бомбардиров. Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес и нападающий «Ниццы» Марио Балотелли могут продолжить карьеру в МЛС.

«У нас еще нет определенности относительно нового клуба Торреса, но те идеи, которые мы рассматриваем в этой связи, касаются США и Китая», — отметил Антонио Санс, представляющий интересы Торреса.

Ранее 34-летний испанец заявил, что это будет его последний сезон в составе «матрасников», поскольку ему не хватает игрового времени.

Агент Балотелли Мино Райола недавно получал предложение из «Ди-Си Юнайтед», который заинтересован в переходе 27-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca, Sports Illustrated