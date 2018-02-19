Леонид Слуцкий высмеял свою работу в «Халл Сити» в КВН

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вновь принял участие в игре Высшей лиги КВН. 46-летний специалист пошутил над своим неудачным периодом работы в Англии.

В июне прошлого года Слуцкий стал наставником команды Чемпионшипа «Халл Сити». 3 декабря 2017 года соглашение с российским специалистом было расторгнуто. К тому времени команда набрала 19 очков и располагалась на 20-м месте в турнирной таблице из возможных 24.

Напомним, что это не первое появление Слуцкого в КВН. В 2014 году он сыграл за команду «Физтех» в полуфинале Высшей лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный канал КВН в YouTube