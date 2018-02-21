Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею пробилась в полуфинал ОИ впервые с 2006 года

Автор: Юлия Древова 0

Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею завоевала путевку в полуфинал олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. В 1/4 финала россияне сокрушили соперников из сборной Норвегии (6:1).

Шайбы в составе российской команды на свой счет записали Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. В полуфинале россиянам предстоит встреча с чехами, которые ранее оказались сильнее команды США (3:2).

В последний раз сборная России по хоккею выходила в 1/2 финала турнира на Олимпиаде в Турине в 2006 году и уступила Финляндии (0:4).

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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