Леандро Паредес: «Сделаю выбор между «Ювентусом» и «Реалом» после ЧМ-2018»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал интерес к нему со стороны топ-клубов. Ранее появилась информация, что аргентинца желают видеть в своих цветах «Реал» и «Ювентус».

«У меня много друзей в Турине, но сейчас я должен сосредоточиться на финальной части чемпионата России. Никогда не знаешь, что может произойти в конце сезона. Интерес таких клубов, как «Ювентус» и «Реал», это нечто особенное, но я стараюсь жить с этим спокойно и не отвлекаться.

После ЧМ-2018 я приму решение решение, но выбирать между «Ювентусом» и «Реалом» непросто. Это был бы трудный выбор для меня, я должен увидеть оба предложения, а затем выбирать. Сейчас я должен работать и играть хорошо, иначе рискую потерять интерес этих двух великих клубов», – заявил Паредес.

В текущем сезоне Леандро Паредес провел 23 матча за «Зенит» в РФПЛ, забил три мяча и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»