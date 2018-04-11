Хавбек хабаровского СКА дисквалифицирован на 6 матчей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации полузащитника хабаровского СКА Дмитрия Кабутова Игрок нанес травму сопернику в матче против «Амкара» (0:2).

«После матча в протокол не была внесена запись о том, что футболист Занев получил травму. 9 апреля мы получили письмо от «Амкара», что футболист не принимает участия в тренировках из-за травмы и не сможет принять участия в следующем матче. Также мы получили два заключения из клиники, в котором говорится о серьезном повреждении голеностопного сустава – частичный разрыв связок. Поскольку имеется травматический случай, мы слушали дело с учетом этого.

За грубую игру, наказанную удалением и повлекшую травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. В случае, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями, будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечение 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на 3 матча.

22 апреля мы запросим документы у «Амкара» о состоянии Занева. Если он уже будет тренироваться и/или принимает участие в матче, то КДК сократит дисквалификацию», – сказал Григорьянц.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»