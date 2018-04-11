Голландский «Витесс» уволил главного тренера команды

В будущей команде Леонида Слуцкого произошли серьезные изменения. Руководство «Витесса» приняло решение отправить в отставку нынешнего главного тренера команды Хенка Фразера.

Решение об увольнении было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды в последнее время. Вместе с Фразером, который займет пост наставника роттердамской «Спарты», клуб покинули его помощники Александр Ранкович и Юрген Сигерс. Исполняющим обязанности главного тренера «Витесса» до конца нынешнего сезона назначен Эдвард Стейринг.

В настоящий момент «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии. Начиная со следующего сезона команду будет возглавлять российский специалист Леонид Слуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Витесс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»