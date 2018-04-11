Виктор Гончаренко: «Скажется ли конфликт с Мусой на его попадание в стартовый состав завтра? Не скажется, футбол — это эмоции»

Автор: Дмитрий Темников 0

Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его конфликт с полузащитником команды Ахмедом Мусой никак не отразится на выборе составе к завтрашней игре 1/4 финала ЛЕ с «Арсеналом». В матче 25-го тура РФПЛ против «Динамо» белорусский специалист на повышенных тонах пообщался с нигерийцем из-за того, что тот не пожал ему руку после замены.

«Урегулирован ли конфликт с Мусой и насколько это скажется на его перспективах на попадание в основе ЦСКА? Это никак не скажется. Футбол – это эмоции. Мы с ним нормально пообщались вчера. Если он будет готов играть, то сыграет. Мои амбиции не будут влиять на решение.  Был ли он оштрафован? Тогда и меня надо оштрафовать. Это был выплеск эмоций. Муса как и все остальные готовится к завтрашнему матчу», — заявил Гончаренко.

Напомним, первая встреча четвертьфинала Лиги Европы состоялась на «Эмерейтс» в прошлый четверг, «армейцы» уступили сопернику — 1:4. Ответный матч состоится завтра на «ВЭБ-Арене», начало поединка запланировано на 22:05 по мск.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс 

 

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