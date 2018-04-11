1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется в 18:30 по мск

Автор: Дмитрий Темников 0

Объявлено время начала полуфинальной встречи Кубка России между «Спартаком» и «Тосно». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу РФС.

Матч пройдет на «Открытие Арене» 18 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени. Ранее появилась информация, что встреча запланирована на 20:45.

Таким образом, в следующую среду в Москве состоятся игры с участием трех столичных команд. Помимо встречи 1/2 национального Кубка пройдут перенесенные матчи 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Амкаром» (19:30), а также «Локомотивом» и «Ахматом» (19:30).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

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