Хосеп Гвардиола: «Арбитр – необычный парень. Когда все видят одни вещи, он принимает противоположные решения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал исход четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Накануне манкунианцы проиграли сопернику (1:2) и уступили по итогам двух встреч.

«В нужный момент мы не смогли сделать верные ходы. Но и арбитр – необычный парень, ему нравится отличаться. Когда все видят одни вещи, он принимает противоположные решения. Мое удаление? Я сказал арбитру, что Лерой Сане забил чистый гол. Из-за этого он удалил меня. При счете 2:0 игра бы пошла иначе. При этом вне игры у Салаха на «Энфилде» – это гол, а вне игры Габриэла Жезуса на «Энфилде» – нет.

Это очень плотный по составу турнир, и влияние судейских решений серьезно ощущается. Мы вернемся в Лигу в следующем сезоне. Большие поздравления «Ливерпулю». Надеюсь, они достойно представят Англию в полуфинале», — заявил испанский специалист.

Напомним, в первом матче 1/4 финала «горожане» разгромно проиграли мерсисайдцам (0:3). В том матче голы за «красных» забили Салах, Окслейд-Чемберлен и Мане.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт