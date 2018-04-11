У полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо все еще остается шанс получить медаль Лиги чемпионов

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо несмотря на вылет команды из турнира все еще сохраняет свои шансы на медаль Лиги чемпионов. Напомним, каталонцы закончили свое выступление в еврокубках после проигрыша по сумме двух матчей «Роме».

Бразильцу было не разрешено играть за сине-гранатовых на международной арене, поскольку первую часть сезона он уже был заявлен за «Ливерпуль» и принял участие в пяти матчах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Если мерсисайдцы окажутся в финале Лиги чемпионов, а их руководство захочет поблагодарить Коутиньо за личных вклад в успехи клуба, ему может достаться медаль. УЕФА изготавливает по сорок комплектов наград для победителя и обладателя второго места турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс