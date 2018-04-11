У полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо все еще остается шанс получить медаль Лиги чемпионов

Автор: Юлия Древова 0

Коутиньо

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо несмотря на вылет команды из турнира все еще сохраняет свои шансы на медаль Лиги чемпионов. Напомним, каталонцы закончили свое выступление в еврокубках после проигрыша по сумме двух матчей «Роме».

Бразильцу было не разрешено играть за сине-гранатовых на международной арене, поскольку первую часть сезона он уже был заявлен за «Ливерпуль» и принял участие в пяти матчах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Если мерсисайдцы окажутся в финале Лиги чемпионов, а их руководство захочет поблагодарить Коутиньо за личных вклад в успехи клуба, ему может достаться медаль. УЕФА изготавливает по сорок комплектов наград для победителя и обладателя второго места турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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