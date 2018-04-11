Игорь Шалимов: «Краснодар» в матче с «Зенитом» мотивировала и моя отставка»

Автор: Юлия Древова 0

Игорь Шалимов

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о мотивации команды на матч с санкт-петербургским «Зенитом», который закончился победой «быков» (2:1). Специалист был уволен со своего поста 2 апреля. 

«Почему не попрощался с игроками? Не хотел повторяться, говорить игрокам то, о чем говорил на протяжении полутора лет. Тем более, не стоит говорить, уже не являясь главным тренером. Второй момент – то, что я не попрощался, должно стать определенным сигналом.

Сигналом о том, что ответственность надо разделять. Игроки должны понять, что надо быть злее, нести ответственность за результат не перед тренером, но перед клубом. Эту злость я увидел в Петербурге в матче с «Зенитом» – возможно, мотивировала и моя отставка. Чтобы быть выше ЦСКА, «Зенита», «Спартака и «Локомотива», нужно напрягаться, и очень сильно. Это не всегда приятно, не совсем комфортно для игроков. Это сложно – нужно сохранять концентрацию все время: начиная от разминки на тренировке и заканчивая каждым матчем, на протяжении всего сезона. От четкости передач в тренировочном упражнении до завершения момента в игре. Я много раз говорил о том, что сильные люди дают результат, когда тяжело, а не когда все хорошо», — отметил Шалимов.

Напомним, что, помимо «Краснодара», Шалимов возглавлял «Краснознаменск», «Уралан» и женскую сборную России по футболу.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 14 тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «РЖД Арена». 23 октября 2017 г.

Игорь Шалимов отправлен в отставку

Сергей Семак, Уфа

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не будет удерживать Сергея Семака, в случае достойного предложения

Igor Shalimov

Игорь Шалимов: «Отставка могла произойти прошлой осенью»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 