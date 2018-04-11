Игорь Шалимов: «Краснодар» в матче с «Зенитом» мотивировала и моя отставка»

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о мотивации команды на матч с санкт-петербургским «Зенитом», который закончился победой «быков» (2:1). Специалист был уволен со своего поста 2 апреля.

«Почему не попрощался с игроками? Не хотел повторяться, говорить игрокам то, о чем говорил на протяжении полутора лет. Тем более, не стоит говорить, уже не являясь главным тренером. Второй момент – то, что я не попрощался, должно стать определенным сигналом.

Сигналом о том, что ответственность надо разделять. Игроки должны понять, что надо быть злее, нести ответственность за результат не перед тренером, но перед клубом. Эту злость я увидел в Петербурге в матче с «Зенитом» – возможно, мотивировала и моя отставка. Чтобы быть выше ЦСКА, «Зенита», «Спартака и «Локомотива», нужно напрягаться, и очень сильно. Это не всегда приятно, не совсем комфортно для игроков. Это сложно – нужно сохранять концентрацию все время: начиная от разминки на тренировке и заканчивая каждым матчем, на протяжении всего сезона. От четкости передач в тренировочном упражнении до завершения момента в игре. Я много раз говорил о том, что сильные люди дают результат, когда тяжело, а не когда все хорошо», — отметил Шалимов.

Напомним, что, помимо «Краснодара», Шалимов возглавлял «Краснознаменск», «Уралан» и женскую сборную России по футболу.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс