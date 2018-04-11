«Рома» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, ФИФА может отменить систему аренд. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 апреля.

1. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Рома» сенсационно выбила из турнира «Барселону»

Итальянцы сумели выйти в полуфинал после поражения на «Камп Ноу» со счетом 1:4.

2. Лига чемпионов, 1/4 финала. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

«Красные» вновь оказались сильнее команды Хосепа Гвардиолы.

3. ФИФА может внести изменения в системе аренд футболистов

В том числе будет рассматриваться вариант с полной отменой арендных соглашений.

4. РФС вернул лицензию стадиону «Амкара»

Ранее пермская арена «Звезда» была лишена права принимать матчи чемпионата России из-за неудовлетворительного состояния газона.

5. Павел Погребняк получит от «Динамо» € 750 тыс. за незаконное увольнение

Нападающий «Тосно» выиграл дело у своего бывшего клуба после обращения в палату по разрешению споров РФС

6. Болельщик на велосипеде отправился из Египта на чемпионат мира в Россию

Фанату египетской сборной придется преодолеть более 5 тысяч километров.

Фото: Global Look Press

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