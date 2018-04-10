Лига чемпионов, 1/4 финала. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «МанСити» и «Ливерпулем». «Красные» одержали гостевую победу над командой Хосепа Гвардиолы.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛИВЕРПУЛЬ– 1:2 (1:0).

Манчестер. 10 апреля.

Стадион: «Этихад».

Судья: Матеу Лаос (Испания).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Фернандиньо, Де Брейне, Давид Сильва (Агуэро, 77), Зане, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд (Клайн, 82), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах (Ингс, 89), Фирмино (Клаван, 81), Мане.

Голы: 1:0 – Жезус (2), 1:1 — Салах (56), 1:2 — Фирмино (77).

Предупреждения: Мораес (14), Мане (14), Александер-Арнольд (29), Бернанду Силва (30), Фирмино (35), ван Дейк (65).

10 (3) удары (в створ) 5 (3)

5 фолы 7

9 угловые 2

7 офсайды 0

68 % владения мячом 32

Первый матч: 0:3.

Ради сохранения шансов на выход в полуфинал хозяева начали атакующую игру со стартового свистка. И уже на 2-й минуте манкунианцы открыли счет: после перехвата мяча у соперника была разыграна комбинация, в результате которой Стерлинг навесил на Жезуса, а тот переиграл голкипера «Ливерпуля» Кариуса. В последние пять минут первого тайма команда Гвардиолы не сумела удвоить преимущество: сначала Бернанду Силва мощным ударом послал мяч в штангу, а позже арбитр отменил взятие ворот от Зане из-за офсайда. Однако на 56-й минуте «красные» сняли все вопросы о том, кто выйдет в полуфинал нынешнего розыгрыша ЛЧ: Салах перехватил незафиксированный голкипером Эдерсоном мяч и перекинул снаряд в ворота. После этого гола «МанСити» нужно было забивать четырежды, но вновь отличился «Ливерпуль»: Фирмино перехватил мяч у Уолкера и переправил мяч в нижний угол ворот с предшествующим рикошетом от штанги. После подобного нокдауна манчестерцы сумели забить, но теперь гол Гюндогана отменили из-за офсайда. В итоге «горожане» не смогли повторить своего лучшего достижения в истории выступления в Лиге чемпионов (1/2 в сезоне 2015/16). А клуб из Ливерпуля вышел в полуфинал главного европейского турнира среди клубов впервые с 2008 года.

Фото: пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

Источник: еженедельник «Футбол»