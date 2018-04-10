Антони Марсьяль отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть клуб. Он отказался от нового контракта с английским клубом.

По данным издания, французский футболист недоволен количеством игровой практики в команде и собирается покинуть «Олд Траффорд» этим летом.

Сообщается, что в приобретении 22-летнего форварда заинтересованы «ПСЖ», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико».

Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В текущем сезоне на его счету 26 игр в АПЛ забил девять мячей и отдал 5голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»