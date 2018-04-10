Павел Погребняк о «Динамо»: «Я потерял год в нездоровой обстановке»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал решение РФС. Организация обязала «Динамо» выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.

Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против «Динамо» игра», – сказал Погребняк.

В текущем сезоне Павел Погребняк провел за «Тосно» 5 матчей в РФПЛ и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»