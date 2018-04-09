Лионель Месси стал послом ООН по ответственному туризму

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назначила форварда «Барселоны» Лионеля Месси на необычную должность. Он стал послом по ответственному туризму.

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили в субботу назначил аргентинца послом на стадионе «Камп Ноу» после матча каталонцев в примере с «Леганесом» (3:1).

«Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека. Всемирная туристская организация как специализированное агентство ООН работает над тем, чтобы сделать туризм источником развития, и я рад, что могу присоединиться к этой миссии по содействию ответственному туризму», – сказал Лионель Месси.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел за «Барселону» 30 игр в испанской Примере, забил 29 мячей и отдал 15 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт UNWTO

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»