Лионель Месси стал послом ООН по ответственному туризму

Автор: Владимир Шевелев 0

Lionel Messi

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назначила форварда «Барселоны» Лионеля Месси на необычную должность. Он стал послом по ответственному туризму.

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили в субботу назначил аргентинца послом на стадионе «Камп Ноу» после матча каталонцев в примере с «Леганесом» (3:1).

«Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека. Всемирная туристская организация как специализированное агентство ООН работает над тем, чтобы сделать туризм источником развития, и я рад, что могу присоединиться к этой миссии по содействию ответственному туризму», – сказал Лионель Месси.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел за «Барселону» 30 игр в испанской Примере, забил 29 мячей и отдал 15 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт UNWTO

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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