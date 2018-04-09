Акинфеев о травмах в РФПЛ: «Пора что-нибудь сделать с полями в стране»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о причине тяжелых травм у футболистов в чемпионате России. Он рассказал, с чем связывает эпидемию разрывов передней крестообразной связки.

«Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему точно такой же вопрос. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем. А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях. В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная.

У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма – не только частые суставные травмы, но и мышечные. Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь – жестче контролировать их качество.

Я прекрасно понимаю, через что проходят люди из-за серьезных повреждений, поэтому тоже не остаюсь в стороне. Признаюсь, пересмотрел свое отношение к этой проблеме, переоценил какие-то жизненные моменты.

Плохого никогда никому не желал, но мог не отреагировать, ну, получил человек травму и получил. Теперь сознаю, что мы все едим общий хлеб, делаем общее дело, и в данном случае абсолютно не важно, из ЦСКА ты, «Зенита», «Динамо» или «Спартака». Просто желаю, чтобы у всех со здоровьем все было хорошо», – сказал Акинфеев.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»