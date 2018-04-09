Фернандо Торрес покинет «Атлетико» после окончания этого сезона

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес покинет мадридцев по окончании текущего сезона. Об этом сообщил сам испанский футболист.

«Это было нелегкое решение. Мне очень трудно прощаться во второй раз, моя идея заключалась в том, чтобы завершить карьеру здесь. Но я хочу продолжать еще играть два, три или пять лет», — заявил Торрес.

Фернандо является воспитанником «Атлетико». В родной клуб игрок вернулся в 2015-м году, проведя с того времени за «индейцев» 100 матчей и забив 24 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca