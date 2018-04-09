Фабио Капелло: «Цзянсу Сунин — мой последний футбольный опыт»

Экс-главный тренер китайского «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло заявил о завершении своей карьеры. 71-летний специалист сказал, что азиатская команда была его последним местом работы в профессиональном футболе.

«Я уже говорил, что не возглавлю сборную Италии. У меня уже был опыт работы с Англией и Россией. «Цзянсу» – мой последний футбольный опыт. Я сделал все, что хотел, я очень счастлив, доволен своей карьерой. Теперь я рад работать комментатором на телевидении», – заявил итальянец.

Напомним, помимо китайского клуба Капелло работал в «Милане», «Ювентусе», «Реале», «Роме» (в этих четырех командах специалист становился чемпионом страны). В сборной Англии Дон Фабио работал с 2008по 2012 годы, а в 2012-2015 гг. тренировал российскую национальную команду.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Radio Rai