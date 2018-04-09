Во время ЧМ-2018 сочинское такси будет работать в формате живой очереди

Заместитель мэра Сочи Сергей Юрченко рассказал о планах по работе такси во время ЧМ-2018. Новая схема будет запущена в формате живой очереди.

«Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате «живая очередь», как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно. А такого количества кадров у нас просто нет. Поэтому мы создали общественный совет санаторно-курортной отрасли, который будет заниматься этим вопросом», – заявил Юрченко.

В Сочи пройдут 6 игр чемпионата мира. Помимо встреч группового этапа (Испания-Португалия, Бельгия-Панама, Германия-Швеция, Австралия-Перу) в городе состоится игра 1/8 и 1/4 финала мундиаля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»