Алексей Миранчук: «Смолову не нужно время на адаптацию в «Локомотиве»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Алексей Миранчук прокомментировал переход Федора Смолова в московский «Локомотив». 28-летний нападающий сборной России перешел в стан «железнодорожников» 9 августа из «Краснодара».

Федор Смолов выступал за «быков» с 2015 года, забив 64 гола в 101 матче и дважды став лучшим бомбардиром чемпионата России.

Миранчук дал следующую характеристику новичку: «Хороший форвард. Мы все понимаем, что хорошему игроку не нужно вливаться в коллектив. Тем более он русскоговорящий. На таком уровне каких-то вопросов не должно возникать. Гол надо забить нам, и тогда все пойдет.»

«Локомотив» в трех турах чемпионата России набрал одно очко, не забив при этом ни одного мяча, а ранее проиграл московскому ЦСКА в матче за Суперкубок России, также не сумев поразить ворота соперника.

Фото: Global Look Press
Источник: РИА Новости

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