29 августа Жозе Моуринью проведет встречу с игроками «Манчестер Юнайтед»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен провести беседу с футболистами команды на следующей неделе. Встреча состоится 29 августа.

29 августа «красные дьяволы» вернутся на свою базу после выездного матча третьего тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

В этот день, как ожидается, Моуринью соберет весь состав команды и обсудит с игроками сложившуюся ситуацию в клубе, а также проблемы в игровой системе, которые были выявлены по итогам первых двух матчей чемпионата.

Ранее появилась информация, согласно которой руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет Моуринью и не намерено отправлять его в отставку по ходу нынешнего сезона, а также не рассматривают кандидатуру экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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