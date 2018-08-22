29 августа Жозе Моуринью проведет встречу с игроками «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен провести беседу с футболистами команды на следующей неделе. Встреча состоится 29 августа.

29 августа «красные дьяволы» вернутся на свою базу после выездного матча третьего тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

В этот день, как ожидается, Моуринью соберет весь состав команды и обсудит с игроками сложившуюся ситуацию в клубе, а также проблемы в игровой системе, которые были выявлены по итогам первых двух матчей чемпионата.

Ранее появилась информация, согласно которой руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет Моуринью и не намерено отправлять его в отставку по ходу нынешнего сезона, а также не рассматривают кандидатуру экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

