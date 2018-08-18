Эрнесто Вальверде: «Странно проводить матчи Ла Лиги, как и Суперкубок Испании, за границей»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал решение Ла Лиги ежегодно проводить матчи примеры на территории США и Канады. Апрельский матч между «Барселоной» и «Бетисом» состоится в Соединенных Штатах Америки.

«Для всех это звучит странно, но также было странно проводить Суперкубок Испании за границей, и мы это сделали. Мир футбола сейчас выходит за рамки спорта», – сказал Вальверде.

Ла Лига заключила соглашение на 15 лет с международной медиакомпанией Relevent Sports на проведение части матчей чемпионата в Северной Америке. Relevent Sports также занималась организацией турнира международного Кубка чемпионов, прошедшего этим летом в США.

Несколько игр в сезон будут проводиться в США и Канаде. Первый вынесенный матч планируется провести уже в этом сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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