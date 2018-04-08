«Анжи» — «Спартак»: Брызгалов и Яковлев сыграют с красно-белыми в стартовом составе, Глушаков остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Спартака». Встреча 25-го тура РФПЛ начнется в 19:00 по московскому времени.
«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов, Данченко, Антон, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Лескано, Будковский.
Чансельор дебютирует в матче с @fcsm_official
Яковлев и Брызгалов сыграют против Спартака с первых минут🔥🔥🔥 #АнжиСпартак pic.twitter.com/EoDLPe0CJo
— ФК «Анжи» (@fc_anji) April 8, 2018
«Спартак»: Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Ханни, Промес, Луис Адриано
🔥 Состав 🔴⚪️ на ⚽️ #АнжиСпартак#Спартак #ВпередСпартак #Spartak#НаМахачкалу pic.twitter.com/AP0bSbUAfZ
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 8, 2018
Напомним, после 24 туров в активе «Спартака» 47 очков, команда Массимо Карреры занимает второе место в турнирной таблице. В запасе у «Анжи» 24 балла; махачкалинцы набрали одинаковое количество очков с «Тосно», но по дополнительным показателям занимают 14-е место.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер ФК «Анжи», официальный твиттер ФК «Спартак»