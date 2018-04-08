«Анжи» — «Спартак»: Брызгалов и Яковлев сыграют с красно-белыми в стартовом составе, Глушаков остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Спартака». Встреча 25-го тура РФПЛ начнется в 19:00 по московскому времени.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов, Данченко, Антон, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Лескано, Будковский.

Чансельор дебютирует в матче с @fcsm_official

Яковлев и Брызгалов сыграют против Спартака с первых минут🔥🔥🔥 #АнжиСпартак pic.twitter.com/EoDLPe0CJo — ФК «Анжи» (@fc_anji) April 8, 2018

«Спартак»: Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Ханни, Промес, Луис Адриано

Напомним, после 24 туров в активе «Спартака» 47 очков, команда Массимо Карреры занимает второе место в турнирной таблице. В запасе у «Анжи» 24 балла; махачкалинцы набрали одинаковое количество очков с «Тосно», но по дополнительным показателям занимают 14-е место.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный твиттер ФК «Анжи» , официальный твиттер ФК «Спартак»