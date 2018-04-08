Павел Погребняк: «Сегодня мы будем болеть за «Спартак»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал исход игры 25-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2). 34-летний игрок в этой встрече оформил дубль.

«Сегодня была довольно равная игра, матч за очки. Забить два мяча и не выиграть встречу – для нас большая роскошь. Значит, надо забивать больше. Мой момент в конце? Обидно сильно. Лучше бы вообще не было этого момента. Никогда не скрывал, что Питер для меня не чужой город. На «Петровском» мы обыгрывали всех. Приятно выходить и забивать здесь снова.

После такой ничьей трудно будет настраиваться на следующие игры, но у нас выхода нет. Сегодня мы будем болеть за «Спартак». Выбыл ли «Зенит» из золотой гонки? Верхнюю часть таблицы уже давно не смотрел», — заявил Погребняк.

Напомним, после ничьей тосненцы набрали 24 очка, расположившись на 15-м месте в чемпионате. Находящийся в зоне стыковых матчей «Анжи» (14-я строчка) также имеет в активе 24 балла.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат